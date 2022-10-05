«Будто бы Кристину чуть не прибила»: какие липовые байки Стефанович стряпал о Пугачевой для газет

Вторым мужем Аллы Пугачевой стал кинорежиссер Александр Стефанович. С ним Примадонна прожила всего три года. Однако предприимчивый муж артистки успел ей «насолить». Близкая подруга певицы Любовь Аксенова призналась, что всегда недолюбливала Стефановича. И неспроста!

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Будучи мужем Аллы Пугачевой, Александр Стефанович придумывал жареные сенсации для газет. Причем фантазия режиссера не имела границ. Он щедро снабжал прессу липовыми байками, которые умело стряпал, обливая помоями Примадонну.