«Будто девочка»: Гагарина блеснула точеной фигурой в шоколадном бикини

Полина Гагарина отправилась в заслуженное путешествие. Певица пока не сообщила, где именно находится, однако уже опубликовала в соцсети несколько снимков в купальнике.

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На одной из фотографий звезда позировала на пляже в бикини шоколадного цвета. Она прилегла на ветку дерева, эффектно забросив руки за голову.

Поклонники засыпали Полину комплиментами.

«Такая хрупкая! Как статуэточка»; «Глаз не оторвать»; «Вот это фигура! Видно, сколько в нее вложено трудов»; «Будто девочка. Совсем не изменилась за годы. Точнее, стала круче», — высказались они.