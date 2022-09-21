«Будьте внимательны!»: Алферова рассказала, как ее пытались запугать по телефону

Ксения Алферова считает, что такие случаи не будут редкостью в нашей стране.
Ксения Алферова.

Ксения Алферова. Фото: Global Look Press

Ксения Алферова в своем телеграме обнародовала номер телефона, с которого ее пытались вывести из себя и запугать ложной информацией.

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По словам актрисы, ей позвонила некая женщина и сообщила, что на нее якобы кто-то донес, что она участвовала в каких-то незаконных демонстрациях. И, чтобы опровергнуть это, ей нужно явиться в горисполком.

«В противном случае мне придет обвинение по какой не помню статье УК и заметут меня! Будьте внимательны», — предупредила подписчиков дочь Ирины Алферовой.

Она считает, что сейчас такие телефонные звонки от недружественных лиц могут стать массовыми. А все ради того, чтобы запугать народ и раскачать ситуацию в стране.

«Тут главное сохранять спокойствие, трезвость ума и чувство юмора, на мой взгляд!» — посоветовала Алферова.

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