Будьте начеку: перемены коснутся всех держателей карты «Мир»

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов высказался о переменах, которые коснутся всех держателей банковских карт платежной системы «Мир». Речь идет о функционировании системы за пределами страны.

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Эксперт высказался о том, что скоро все страны БРИКС начнут принимать карты «Мир».

«Наша цель — и Китай, наша цель — и с Индией договориться», - цитирует специалиста сайт Konkurent.

Сейчас карты «Мир» принимают уже в 11 странах. Это Турция, Беларусь, Вьетнам, Армения, Южная Корея, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия. В ОАЭ воспользоваться своей карточкой можно в аэропорту Дубая.