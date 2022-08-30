«Будьте мягкими»: Карпович заговорила о боли после свадьбы Прилучного

Как отметила актриса, не нужно позволить обстоятельствам заставить вас ненавидеть.
Мирослава Карпович

Мирослава Карпович. Фото: Global Look Press

Актриса Мирослава Карпович в соцсетях ответила своим подписчикам, которые хотели узнать ее мнение о свадьбе бывшего возлюбленного, актера Павла Прилучного, и актрисы Зепюр Брутян.

«Будьте мягкими. Не позволяйте миру сделать вас жесткими. Не позволяйте боли заставить вас ненавидеть. Не позволяйте горечи украсть вашу сладость».

Как отметила Карпович, нужно гордиться тем, с чем остальной мир может не согласиться. По ее словам, нужно все равно верить в некое красивое место на этой планете.

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Напомним, что на днях Прилучный открестился от отношений с Карпович. По его словам, просто на определенном жизненном этапе они друг другу помогли.

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