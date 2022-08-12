«Будоражит всех»: почему Волочкова гордится своим шпагатом

Анастасия Волочкова частенько сталкивается с критикой из-за демонстрации своего фирменного шпагата в неподходящих для этого местах и нарядах.

Впрочем, саму балерину комментарии хейтеров ничуть не смущают. Более того, звезде нравится, что ее растяжке уделяют столько внимания.

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«Я живу в шпагате. Знаете, что мне очень приятно? На самом деле на эти шпагаты садятся артисты балета, цирка, спортсмены. Но будоражит всех шпагат Волочковой», — заявила Анастасия.

При этом Волочкова заверила, что не делает ничего ради хайпа.