Будоражит на ночь: Каролина Севастьянова расстегнула пуговки на рубашке и подразнила интимным

Севастьянова знает о достоинствах своей эталонной фигуры, и подчеркивать их ей помогает масса приемов. На этот раз перед сном красотка показала свой новый образ. Она надела платье-рубашку, подчеркнула осиную талию массивным ремнем, а пуговки в зоне декольте расстегнула там, чтобы интимное чуть-чуть было видно. Чем и встревожила многих фанатов в своем микроблоге.