Будоражит на ночь: Каролина Севастьянова расстегнула пуговки на рубашке и подразнила интимным

Каролина Севастьянова во время триумфа на Олимпиаде в Лондоне была признана самой красивой спортсменкой турнира. Спустя 10 лет мало что изменилось – гимнастка все так же прекрасна, а ее фигуре и длинным ногам поют оды тысячи фанатов.
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Севастьянова знает о достоинствах своей эталонной фигуры, и подчеркивать их ей помогает масса приемов. На этот раз перед сном красотка показала свой новый образ. Она надела платье-рубашку, подчеркнула осиную талию массивным ремнем, а пуговки в зоне декольте расстегнула там, чтобы интимное чуть-чуть было видно. Чем и встревожила многих фанатов в своем микроблоге.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети