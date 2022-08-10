Будет жить без семьи: Максим Галкин сообщил об отъезде в Испанию

Телеведущий и пародист Максим Галкин постоянно пополняет географию своих гастролей. В микроблоге Максим Галкин сообщил, что в октябре выступит в Испании.
Целых три дня — 7, 9 и 10 октября — Максим Галкин будет давать концерты в популярных у туристов из России Марбелье, Аликанте и Барселоне.
Пост с соответствующими афишами Максим Галкин разместил в микроблоге.
Какое-то время Максим Галкин будет жить в разлуке с женой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой.
Уже сейчас, уезжая на гастроли в Эстонии и Литву, Максим Галкин признавался в микроблоге, что очень скучает по своей семье.
В ответ Алла Пугачева разместила в Сети видео, на котором предстала вместе с Гарри и Лизой на берегу Балтийского моря. Все трое передали пламенный привет отцу семейства.
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Напомним, Максим Галкин потерял возможность зарабатывать деньги в России. Теперь шоумен активно гастролирует по городам Балтии, а затем отправится покорять Европу.