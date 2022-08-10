Будет жить без семьи: Максим Галкин сообщил об отъезде в Испанию

Какое-то время Максим Галкин будет жить в разлуке с женой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой.

Уже сейчас, уезжая на гастроли в Эстонии и Литву, Максим Галкин признавался в микроблоге, что очень скучает по своей семье.

В ответ Алла Пугачева разместила в Сети видео, на котором предстала вместе с Гарри и Лизой на берегу Балтийского моря. Все трое передали пламенный привет отцу семейства.

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Напомним, Максим Галкин потерял возможность зарабатывать деньги в России. Теперь шоумен активно гастролирует по городам Балтии, а затем отправится покорять Европу.