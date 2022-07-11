Будет стоить дороже: названы страны, которые начнут поставлять одежду на российский рынок взамен ушедших брендов

Зимой этого года многие бренды одежды ушли из России на фоне мировых событий.

Сейчас налаживаются новые логистические цепочки. Стало известно, какие страны готовы поставлять россиянам одежду своих брендов взамен тех, что покинули рынок.

Покорять отечественных потребителей планируют производители одежды из Бразилии, Перу, Ирана. По-прежнему с нами Китай.

Звездный час настал и для российских производителей. Правда, отечественные вещи стоят дороже импортных в силу ряда причин.

А к зиме, по прогнозам специалистов, подорожает сезонная, теплая одежда. Так что специалисты советуют покупать пуховики, куртки, обувь уже сейчас.