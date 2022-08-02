«Будет собирать кондиционеры»: Шахназаров — о судьбе Белого в Израиле

Как отметил журналист, он сам прочитает стихотворение лучше этого актера.
Анатолий Белый

Анатолий Белый. Фото: Global Look Press

Журналист Михаил Шахназаров в эфире программы «Полный абзац» негативно отозвался об актере Анатолии Белом.

«Насчет людей, которые уехали. Если не принимать меры, то народ не поймет. Он уже не понимает. Я читаю комментарии — это просто караул. Белый — человек, который стыдится своей фамилии. Он Вайсман, а стал Белым».

Как заметил Шахназаров, он прочтет лучше стихотворение, чем актер Белый. «Он играл в МХТ. Ходить туда — это дурной тон. Они его считают великим актером. Он уехал в Израиль. Но закончится тем, что будет собирать кондиционеры. Леонидов там маляром работает. Великий наш певец», — заявил Шахназаров.

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Напомним, что Анатолий Белый негативно отзывался о России. Не так давно он уехал жить в Израиль.

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