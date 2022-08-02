«Будет собирать кондиционеры»: Шахназаров — о судьбе Белого в Израиле

Как заметил Шахназаров, он прочтет лучше стихотворение, чем актер Белый. «Он играл в МХТ. Ходить туда — это дурной тон. Они его считают великим актером. Он уехал в Израиль. Но закончится тем, что будет собирать кондиционеры. Леонидов там маляром работает. Великий наш певец», — заявил Шахназаров.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, что Анатолий Белый негативно отзывался о России. Не так давно он уехал жить в Израиль.