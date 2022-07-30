«Будет щедро оплачен»: Тимати объявил конкурс на новый логотип для Starbucks

Тимати подтвердил слухи о приобретении Starbucks в России. Также рэпер сообщил важную новость для графических дизайнеров, которые хотели бы создать логотип для обновленной сети кофеен.

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Музыкант предложил специалистам скидывать ему варианты набросков на почтовый ящик, а за выбранный вариант пообещал выложить кругленькую сумму.

«Даю вам время до понедельника. Самый крутой дизайн украсит свыше двухсот адресов до сентября и будет щедро оплачен», — написал Юнусов в соцсети.

Напомним, Starbucks работала в России с 2007 года и была одной из самых популярных сетей кофеен. Компания, как и многие другие иностранные бренды, остановила работу в стране минувшей весной.