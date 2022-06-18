«Будет ребенок!»: 48-летний Юлиан закрутил роман с молодой балериной

Артист разоткровенничался в шоу у Леры Кудрявцевой. Он уже познакомил новую возлюбленную со своей мамой.
Юлиан

Юлиан. Фото: соцсети звезды

Юлиан в свои 48 лет одинок. Рядом с ним находится любимая собака, а также каждый день с певцом созванивается его мама. Однако не так давно он сыграл свадьбу с коллегой Анастасией.

Они устроили пышный праздник, который показывал в своей передаче, но их союз быстро дал трещину. Теперь звезда 90-х относится к экс-жене, как к другу. 

В передаче Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» Юлиан поведал о своем выступлении перед королевой Англии и своей дружбе с Людмилой Зыкиной.

Он расстроен, что племянники продали все ее украшения после смерти артистки. Также певец рассказал о своей личной жизни. Он строит отношения с новой избранницей, которую уже одобрила его мама.

Ее зовут Мария и она гораздо моложе артиста. Раньше балерина даже танцевала во время выступления Димы Билана на «Евровидении». 

Юлиан. Фото: кадр из шоу "Секрет на миллион"

Становиться отцом одиночкой артист не хочет. Он уверен, что ребенку нужна мама.

«Я надеюсь, если у нас все будет хорошо с Машей, если мы сможем за год-два точно понять, что мы рождены друг для друга, то значит – будет ребенок!» – поделился Юлиан. 

По словам певца, его мама не просит внуков, но признается, что хочет понянчить малыша. Светлана Васина тоже пришла в студию. Она призналась, что его сыну нужна хозяйственная жена, понимающая. 

«Маша мне нравится, очень интеллигентная! Но я ее мало знаю пока», – призналась Светлана. 

Светлана Васина. Фото: соцсети звезды

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