«Будет ребенок!»: 48-летний Юлиан закрутил роман с молодой балериной

Юлиан в свои 48 лет одинок. Рядом с ним находится любимая собака, а также каждый день с певцом созванивается его мама. Однако не так давно он сыграл свадьбу с коллегой Анастасией.
Они устроили пышный праздник, который показывал в своей передаче, но их союз быстро дал трещину. Теперь звезда 90-х относится к экс-жене, как к другу.
В передаче Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» Юлиан поведал о своем выступлении перед королевой Англии и своей дружбе с Людмилой Зыкиной.
Он расстроен, что племянники продали все ее украшения после смерти артистки. Также певец рассказал о своей личной жизни. Он строит отношения с новой избранницей, которую уже одобрила его мама.
Ее зовут Мария и она гораздо моложе артиста. Раньше балерина даже танцевала во время выступления Димы Билана на «Евровидении».
Юлиан. Фото: кадр из шоу "Секрет на миллион"
Становиться отцом одиночкой артист не хочет. Он уверен, что ребенку нужна мама.
«Я надеюсь, если у нас все будет хорошо с Машей, если мы сможем за год-два точно понять, что мы рождены друг для друга, то значит – будет ребенок!» – поделился Юлиан.
По словам певца, его мама не просит внуков, но признается, что хочет понянчить малыша. Светлана Васина тоже пришла в студию. Она призналась, что его сыну нужна хозяйственная жена, понимающая.
«Маша мне нравится, очень интеллигентная! Но я ее мало знаю пока», – призналась Светлана.
Светлана Васина. Фото: соцсети звезды