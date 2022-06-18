«Будет ребенок!»: 48-летний Юлиан закрутил роман с молодой балериной

Юлиан в свои 48 лет одинок. Рядом с ним находится любимая собака, а также каждый день с певцом созванивается его мама. Однако не так давно он сыграл свадьбу с коллегой Анастасией.

Они устроили пышный праздник, который показывал в своей передаче, но их союз быстро дал трещину. Теперь звезда 90-х относится к экс-жене, как к другу.