Будет работать с Хаматовой: сбежавший в Израиль Белый окончательно порвал с Россией

Анатолий Белый больше не вернется в Россию. 49-летний актер обосновался в Нетании в Израиле и заверил, что больше на российскую сцену ни ногой.

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На чужбине вместе с женой, сыном родителями, сестрами и братьями он снял квартиру. Говорит, что чувствует себя на израильской земле словно у себя дома.

В настоящее время Анатолий белый планирует строить свою карьеру за границей. В Израиле к нему поступило уже несколько предложений о сотрудничестве в театрах. Он подумывает о режиссуре и преподавании.

Из того, что известно точно и есть договоренность – Анатолий Белый будет гастролировать в Литве вместе с Чулпан Хаматовой в спектакле «Кабаре Людмилы Петрушевской» на сцене местного Русского драматического театра.

Источник: КП.