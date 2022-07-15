«Будет молчать»: продюсер - о поведении Ротару, которая теряет огромные деньги

Певица пропала из поля зрения в конце февраля.
София Ротару

София Ротару. Фото: Global Look Press

София Ротару перестала выходить на связь в соцсетях еще в конце февраля. Тем самым артистка навлекла на себя гнев земляков, которые с нетерпением ждали, когда же она решит высказаться обо всем происходящем в мире. Но Ротару продолжает упорно молчать.

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник считает, что хранить молчание певица будет и дальше.

«Она в большей степени будет теперь молчать. После того, что произошло в Санкт-Петербурге на стадионе «Зенит», когда туда выперлась выступать команда «Би-2», как их освистали наши ребята... Ротару никогда не рискнет пойти на то, чтобы, не дай бог, на ее концерте, когда она приедет в Россию, кто-нибудь закричал: «Пошла на ...», – отметил в беседе с «Абзацем» Дзюник.

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Также продюсер добавил, что София Ротару теряет большие деньги из-за своего молчания. Так, ранее за заказное выступление она получала от 75 тысяч евро (почти 4,4 млн рублей), а один гастрольный концерт приносил 35–50 тысяч евро (почти 3 млн рублей).

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