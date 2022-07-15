«Будет молчать»: продюсер - о поведении Ротару, которая теряет огромные деньги

София Ротару перестала выходить на связь в соцсетях еще в конце февраля. Тем самым артистка навлекла на себя гнев земляков, которые с нетерпением ждали, когда же она решит высказаться обо всем происходящем в мире. Но Ротару продолжает упорно молчать.

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник считает, что хранить молчание певица будет и дальше.