«Будет много мест, в которых я окажусь»: Галкин рассказал, какое будущее его ждет без Пугачевой

«Вообще этой осенью будет много потрясающих мест, в которых я окажусь. Одно из таких знаменательных мест — это Молдова, любимый Кишинев», - рассказал Галкин в своем микроблоге.

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Судя по перечисленным планам, семье места в них нет. Артист не выглядит расстроенным или измученным, скучающим или отчаявшимся – своим видом он как бы дает понять, что у него все прекрасно. С семьей он расстался в августе – Алла Пугачева увезла двойняшек, чтобы отдать их в третий класс.