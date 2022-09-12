«Будет много мест, в которых я окажусь»: Галкин рассказал, какое будущее его ждет без Пугачевой

Телеведущий Максим Галкин не собирается воссоединяться с семьей – женой Аллой Пугачевой и детьми-школьниками. Артист улетел в Новую Зеландию и успевает не только выступать, но и кататься на горных лыжах. А в самое ближайшее будущее его ждет много интересного. Об этом он рассказал сам.
«Вообще этой осенью будет много потрясающих мест, в которых я окажусь. Одно из таких знаменательных мест — это Молдова, любимый Кишинев», - рассказал Галкин в своем микроблоге.
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Судя по перечисленным планам, семье места в них нет. Артист не выглядит расстроенным или измученным, скучающим или отчаявшимся – своим видом он как бы дает понять, что у него все прекрасно. С семьей он расстался в августе – Алла Пугачева увезла двойняшек, чтобы отдать их в третий класс.