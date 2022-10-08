«Будет конкурировать с Волочковой»: Миро высмеяла обезображенную Боню

На днях Виктория Боня показала, какой стала ее внешность после попытки восхождения на гору Манаслу в Гималаях. Модель запечатлелась с частично обгоревшим на солнце и обветренным лицом.
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Лена Миро поспешила пройтись по внешности Бони, которая не стала обрабатывать снимок фотошопом. Блогерша язвительно высказалась на своем сайте lena-miro.ru.
«Хорошенькая настолько, что жуть берет. По красоте с Кактус-Боней поспорить может только Дана Борисова. Тоже прекрасные внешние данные. Года два — и Боня вполне будет способна успешно конкурировать с эталоном красоты Волочковой», — написала Миро.
Виктория Боня. Фото: соцсети
Напомним, Боня прославилась благодаря участию в реалити-шоу «Дом-2». После ухода с проекта модель закрутила роман с сыном ирландского миллиардера Алексом Смерфитом и перебралась в Монако.
Несмотря на то, что до брака дело так и недошло, после расставания с возлюбленным звезда осталась жить за границей.