«Будет конкурировать с Волочковой»: Миро высмеяла обезображенную Боню

На днях Виктория Боня показала, какой стала ее внешность после попытки восхождения на гору Манаслу в Гималаях. Модель запечатлелась с частично обгоревшим на солнце и обветренным лицом.

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Лена Миро поспешила пройтись по внешности Бони, которая не стала обрабатывать снимок фотошопом. Блогерша язвительно высказалась на своем сайте lena-miro.ru.