«Он будет искать отношения на стороне»: браку Прилучного и Брутян предрекли крах

Накануне Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли свадьбу. По мнению звездного нумеролога Клары Кузденбаевой, артисты поспешили с браком. К такому выводу специалист пришла, изучив даты рождения знаменитостей.
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Клара отметила, что в отношениях пары доминирует Прилучный, а Брутян «пасует». Такая модель является весьма подходящей для брака. Артисты дополняют друг друга: когда у Зепюр бывают перепады настроения, Павел может выступать «донором энергии».
При этом, по мнению Кузденбаевой, на одной энергетике молодожены долго не протянут. Павел как Скорпион не уживется с женщиной-Водолеем.
«Зепюр с Павлом несут друг другу разрушение. Поэтому их брак обречен. В программе Прилучного присутствует особенный знак: этот человек никогда не будет довольствоваться одним партнером. Он всегда будет искать отношения на стороне», — рассказала нумерлог kp.ru.