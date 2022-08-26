«Он будет искать отношения на стороне»: браку Прилучного и Брутян предрекли крах

При этом, по мнению Кузденбаевой, на одной энергетике молодожены долго не протянут. Павел как Скорпион не уживется с женщиной-Водолеем.

«Зепюр с Павлом несут друг другу разрушение. Поэтому их брак обречен. В программе Прилучного присутствует особенный знак: этот человек никогда не будет довольствоваться одним партнером. Он всегда будет искать отношения на стороне», — рассказала нумерлог kp.ru.