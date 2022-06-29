«Будем патриотами»: Лера Кудрявцева обратилась к молодому поколению

Телеведущая Лера Кудрявцева считает, что российским выпускникам школ, которые сейчас выбирают ВУЗы для дальнейшей учебы, не нужно уезжать из страны. По мнению звезды, России нужны талантливые специалисты.

«Наши выпускники – это наша надежда. Это настоящее и будущее России. Нам нужны специалисты, умные ребята, и, конечно, не надо уезжать из России. Давайте будем патриотами», - цитирует Кудрявцеву «Абзац».

Также звезда подчеркнула, что ни она, ни ее семья не планирует уезжать из страны.