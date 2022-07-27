«Будем любить свою родину»: Прусикин официально отменил тур Little Big по городам России

Как отметил музыкант, проводить концерты сейчас не представляется возможным.
Илья Прусикин

Илья Прусикин. Фото: Global Look Press

Музыкант группы Little Big Илья Прусикин в соцсетях от лица музыкальной команды официально отменил тур по городам России.

«Братья и сестры. К сожалению, в силу текущих обстоятельств проведение нашего тура, заявленного в прошлом году, не представляется возможным. Очень ждем следующей встречи. И помните, что мы всегда любили, любим и будем любить свою родину и вас. Ваши Little Big».

Напомним, что музыканты Little Big уехали в Америку. При этом не так давно они выпустили крайне провокационный клип.

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Добавим, что в России в последнее время раздается много критики в адрес Little Big. Многие считают исполнителей предателями.

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