«Будем фоткаться»: Асмус позировала в черном купальнике

На днях в широкий прокат выходит комедия «Булки» с Кристиной Асмус в главной роли. А накануне актриса пригласила фанатов на закрытый показ фильма, разместив свое фото в соцсети.
«Будем фоткаться, общаться, дарить подарки и вместе первыми посмотрим фильм «Булки» до официального проката», - написала Асмус.
Кристина Асмус. Фото: соцсети
При этом снимок Кристина выбрала весьма провокационный. Она позировала в черном купальнике и сапогах. Фанаты оценили фигуру артистки.
«Шикарная! Класс! Красотка!» - писали пользователи Сети.
Напомним, ранее Кристина Асмус рассказывала, что перед съемками в купальниках или откровенных сценах садится на диету.
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