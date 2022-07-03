«Будем фоткаться»: Асмус позировала в черном купальнике

При этом снимок Кристина выбрала весьма провокационный. Она позировала в черном купальнике и сапогах. Фанаты оценили фигуру артистки.

«Шикарная! Класс! Красотка!» - писали пользователи Сети.

Напомним, ранее Кристина Асмус рассказывала, что перед съемками в купальниках или откровенных сценах садится на диету.