Брюс Уиллис первым из голливудских звезд продал права на свой цифровой образ компании Deepсake

Поклонники американского актера Брюса Уиллиса смогут увидеть его в новых фильмах даже после того, как проблемы со здоровьем навсегда лишат его возможности выходить на съемочную площадку. Это станет возможно благодаря технологии Deepfake, которая способна наложить цифровой образ актера на любого человека.

Известно, что двукратный обладатель «Эмми» Брюс Уиллис продал права на использование своего цифрового образа компании Deepcake из Делавэра. Теперь Брюс сможет сидеть дома на диване, а любой, никому не известный актер, снявшийся в новом фильме, будет выглядеть и говорить в точности как герой «Крепкого орешка».

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