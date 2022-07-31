Брюнетка в очках: как должна была выглядеть героиня «Иронии судьбы», которую сыграла Барбара Брыльска

Звезда театра и кино, 85-летняя Светлана Немоляева рассказала, что могла бы сыграть главную роль в культовом фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром».

Он предложил ей роль Нади Шевелевой, но Светлана Немоляева провалила пробы.

Актриса рассказала, что главная героиня фильма могла бы выглядеть не так, как все уже привыкли, если бы роль досталась ей. Эльдар Рязанов примерял на Немоляеву разные образы, но все напрасно.