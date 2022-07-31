Брюнетка в очках: как должна была выглядеть героиня «Иронии судьбы», которую сыграла Барбара Брыльска

Звезда театра и кино, 85-летняя Светлана Немоляева рассказала, что могла бы сыграть главную роль в культовом фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром».
Он предложил ей роль Нади Шевелевой, но Светлана Немоляева провалила пробы.
Актриса рассказала, что главная героиня фильма могла бы выглядеть не так, как все уже привыкли, если бы роль досталась ей. Эльдар Рязанов примерял на Немоляеву разные образы, но все напрасно.
«Он делал меня и брюнеткой, и в очках, и без очков, и в парике, и без парика. Все пробовали, чтобы подошло ему. Ничего не получилось», - вспомнила Светлана Немоляева.
Светлана Немоляева. Фото: Global Look Press
Против Светланы Немоляевой сыграл и появившийся на пробах Андрей Мягков, исполнитель роли Жени Лукашина.
«И так он импровизировал, так всех смешил, такой был обаятельный, очаровательный, непредсказуемый... А потом появлялась я: какая-то забитая, потому что боялась Андрюшу, потому что не знала, куда я должна встать, чтобы попасть в свет, в общем, у меня была масса проблем. В результате Рязанов мне сказал: «Света, видит бог, как я хотел тебя снимать! Но вот я сделал восемь проб и скажу откровенно — можно хуже, но трудно!» - добавила Светлана Немоляева.
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По материалам «Вечерняя Москва».