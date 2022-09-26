Брюнетка и блондин: бывший муж Макеевой Матвейчук показал подросших детей от второго брака

Музыкант, продюсер и актер Глеб Матвейчук счастлив во втором браке с актрисой Еленой Глазковой.

Супруга подарила ему двоих очаровательных детей — дочку Алису и сына Александра. Глеб Матвейчук обожает своих наследников и периодически делится снимками с их участием в соцсети.

На этот раз он показал на одном фото дочку и сына в день рождения старшей наследницы Алисы.