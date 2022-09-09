Брутян призналась, что живет в отдельной комнате от Прилучного и слушается его во всем

Павел Прилучный и Зепюр Брутян, недавно сыгравшие свадьбу, удивили своих поклонников свежим интервью.

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Артисты старательно показывали полнейшую идиллию в отношениях, но от чуткого взгляда почитателей не ускользнули некоторые моменты, которые могут говорить о многом.

Например, Зепюр Брутян рассказала, какой заботливый и романтичный у нее муж — все время дарит цветы.

«После работы, даже если смена закончилась поздно, Паша все равно приезжает с цветами. У меня в комнате настоящий цветочный рай», — сказала жена Прилучного.

Пользователи Сети же заметили тут любопытный момент: получается, что Зепюр живет со своим молодым мужем в разных комнатах?

И второй сигнал. Павел Прилучный решил похвастаться, какая у него милая жена: «Зепюр во всем со мной советуется, будь то вопрос по работе или решение о выборе платья». Пользователи Сети же разглядели в этом безволие Зепюр, которая сидит в своей комнате и слова мужу сказать не может.