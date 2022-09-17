Брутян не мешает быть папой: Прилучный сводил подросших детей на занятия по танцам и боксу

В этом году Павел решил рассказать о личной жизни. Он женился на Зепюр Брутян, с которой снимался в сериале «В клетке». Актер заверяет, что он счастлив с новой избранницей. Примечательно, что он теперь снова хочет детей, хотя раньше уверял, что двоих наследников ему достаточно.

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