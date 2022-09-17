Брутян не мешает быть папой: Прилучный сводил подросших детей на занятия по танцам и боксу

Павел Прилучный давно стал популярным актером. Он каждый год снимается в новых проектах. Зрители знают его по картинам «На игре», «Закрытая школа», «Мажор». 8 лет артист был в браке с Агатой Муцениеце. Их считали одной из самых крепких пар в шоу-бизнесе, но они развелись. Теперь каждый их них строит новую жизнь, но они общаются ради детей.
В этом году Павел решил рассказать о личной жизни. Он женился на Зепюр Брутян, с которой снимался в сериале «В клетке». Актер заверяет, что он счастлив с новой избранницей. Примечательно, что он теперь снова хочет детей, хотя раньше уверял, что двоих наследников ему достаточно.
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На этот раз Павел посвятил детям от Агаты выходные. Он решил свозить на занятия, которыми они занимаются вне школы. Шестилетняя Мия берет уроки танцев. А вот Тимофей захотел научиться боксировать. Заботливый папа наблюдал за ними с помощью камер.
Поклонники восхитились тем, как стараются наследники актера. Прилучного также похвалили за то, что он поддерживает с ними общение. Брутян, с его слов, также подружилась с Мией и Тимофеем. Она с радостью с ними играет.