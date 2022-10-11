Брухунова раскрыла, чего лишила 77-летнего Петросяна в супружестве

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова воспитывают сынишку Вагана. Еще летом жена юмориста убеждала поклонников в том, что отдаст мальчика в воскресную школу, где он будет учить армянский язык. Брухунова считает, что ее сын должен знать свои корни.

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О супружестве с 77-летним Евгением Петросяном его молодая жена говорит крайне редко и неохотно.

При этом время от времени все-таки отвечает на некоторые вопросы поклонников. Так, Брухунова дала понять, что у них с мужем общий бюджет.

Кроме того, Татьяна пояснила, чего лишен Евгений Ваганович в их супружестве. Оказывается, молодая жена не балует юмориста домашними блюдами. Зная о том, что Брухунова не будет ему готовить, Петросян все равно взял ее в жены.