Брухунова без купальника появилась на отдыхе в Турции

На днях Татьяна Брухунова и Евгений Петросян с маленьким сыном Ваганом уехали в отпуск. Семья остановила свой выбор на солнечной Турции. По словам молодой жены юмориста, на курорте они проведут целый месяц.
Татьяна Брухунова. Скриншот: соцсети
Моментами отдыха Татьяна щедро делится со своими фанатами в соцсети. Накануне она показала кадры, на которых позировала без верхней части купальника. Брухунова предусмотрительно прикрыла вид рукой, но фанаты не смогли не заметить такой откровенности.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Фолловеры не упустили возможности указать ей на чрезмерную откровенность, но Брухунова попросила их уважать личное пространство.