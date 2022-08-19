«Брови Брежнева», «Ну хоть губы свои!»: Барановскую без макияжа раскритиковали поклонники

Тот, кто отдыхал когда-либо в Сочи, знает, насколько там влажный и жаркий климат. Для девушек это — дополнительная проблема, ведь вся косметика там рано или поздно начинает течь с лица и волос.

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Именно поэтому многие отпускницы просто перестают краситься и делать укладку в Краснодарском крае. Да и зачем? Ведь естественная красота сейчас в цене.

Однако ведущую Юлию Барановскую многие поклонники не поняли. Она, как и многие россияне, сейчас отдыхает в Сочи с детьми и делится кадрами со своими подписчиками. На них она появляется без макияжа.