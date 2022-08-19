«Брови Брежнева», «Ну хоть губы свои!»: Барановскую без макияжа раскритиковали поклонники

Тот, кто отдыхал когда-либо в Сочи, знает, насколько там влажный и жаркий климат. Для девушек это — дополнительная проблема, ведь вся косметика там рано или поздно начинает течь с лица и волос.
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Именно поэтому многие отпускницы просто перестают краситься и делать укладку в Краснодарском крае. Да и зачем? Ведь естественная красота сейчас в цене.
Однако ведущую Юлию Барановскую многие поклонники не поняли. Она, как и многие россияне, сейчас отдыхает в Сочи с детьми и делится кадрами со своими подписчиками. На них она появляется без макияжа.
«Брови Брежнева, конечно», «На себя не похожа, ну хоть губы свои!», «Какая конопатая!», Не такая яркая, как на ТВ, но все равно симпатичная», — комментировали пользователи Сети.
Юлия Барановская. Фото: соцсети