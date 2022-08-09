Бросили все: София Ротару встретила юбилей в одиночестве

На днях легенда советской и российской эстрады София Ротару отмечала свой 75-летний юбилей. Для этого она приехала в родное село Маршинцы на границе с Молдавией и даже сделала фото на память на родном крыльце. Сейчас звезда проживает в Италии, куда перебралась из-за происходящего.

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Оказалось, что юбилей Ротару отметила едва ли не в одиночестве, забывая всеми. Родные разъехались кто куда – внучка-красавица живет в США, внук смог перебраться во Францию. А на выступления ее больше не зовут, хотя еще в прошлом году она приезжала в Москву и блистала на сцене.

Сейчас ее выступления в России невозможны, поскольку Ротару сделала свой выбор, хоть и пыталась сидеть на двух стульях. И как пишет «Комсомольская правда», вынуждена отвыкать от многолетней привычки шиковать и быть певицей номер один.