«Бросила сумку на землю»: что испытала Кошмал, когда ее позвали сниматься в «Сватах»

Анна Кошмал сыграла в сериале «Сваты» внучку Валюхи и Ивана Будько. Экранным дедушкой актрисы стал Федор Добронравов, а бабушкой — Татьяна Кравченко. С ними у юной звездочки «Сватов» сложились самые трогательные отношения. В своем микроблоге Анна Кошмал писала, что относилась к Федору Викторовичу как к родному дедушке, о котором всегда мечтала. Однако сейчас на фоне известных событий Кошмал заявила, что не намерена поддерживать отношения с коллегами по сериалу, ставшему народным хитом.

В одном из своих интервью украинская актриса вспомнила, какие эмоции она испытала, когда ее позвали сниматься в «Сватах». Анна просто не могла поверить своему счастью. Она сразу же позвонила отцу, который был большим поклонником этого сериала, поделившись своей радостью — она прошла кастинг и будет играть Женю Ковалеву.

«Мне позвонили, чтобы сообщить, что я утверждена на роль и через две недели мне предстоит уезжать на съемки! Помню, тогда я бросила на землю сумку и начала танцевать. А потом я позвонила папе. Я знала, что «Сваты» — его любимый сериал», — отметила актриса.

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Напомним, что Федор Добронравов и Татьяна Кравченко никак не отреагировали на слова экранной внучки и не стали вступать с ней в полемику. Многие посчитали, что актриса раздула ссору с партнерами по «Сватам» только ради пиара.

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