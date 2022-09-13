Британка отказалась подать руку Меган Маркл

Впервые за долгое время принц Гарри и Меган Маркл появились на публике рядом с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Это произошло во время встречи членов королевской семьи с британскими поклонниками.

Однако встреча внука покойной королевы с подданными была омрачена неприятным эпизодом. Одна из женщин, стоявших в толпе, отказалась пожать руку Меган Маркл.

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Когда герцогиня Сассекская собиралась протянуть ей руку, женщина демонстративно скрестила руки на груди, а потом с усмешкой посмотрела на девушку, которой Меган успела пожать руку прежде.

Судя по выражению ее лица, неизвестная осуждала это рукопожатие, сообщает издание «РИА ФАН».