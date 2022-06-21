«Брежневу можно, а нам нельзя»: Собчак прокомментировала решение суда о ее поцелуе с Ивлеевой

Ксения Собчак решила прокомментировать решение Тверского межрайонного суда о признании видео с ее поцелуем пропагандой ЛГБТ. Произошло это через сутки после публикации на офсайте.

Напомним, на YouTube-шоу «Королевские кобры» Ксения Собчак целовалась с Настей Ивлеевой настолько ярко, что на нее подали в суд.

Светская львица раскритиковала вердикт в своем телеграме.

«Это, конечно, классический русский дуализм. Брежневу можно, нам с Настюшкой нельзя. Думали ли мы с тобой, Настя, когда веселились на твоем шоу, что всего через несколько месяцев мы окажемся вне закона? Кстати, культура поцелуя была сильно развита у советской номенклатуры (интересно, как сейчас детям объясняют поцелуй Брежнева и Хонеккера, или эту часть учителя по истории опускают?), а также у отдельных народов, и актуальна до сих пор. Но, конечно, именно поцелуй Собчак и Ивлеевой вызывает трепет и нездоровое зацикливание», — высказалась Ксения Собчак.

Смотрите также