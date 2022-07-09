«Брежнева, прощай!»: Меладзе заметили в компании бывшей жены

Продюсер Константин Меладзе несколько лет назад расстался с матерью своих детей Яной Сумм из-за Веры Брежневой. Композитор эти доводы опровергал, однако в окружении утверждали обратное.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

В последние месяцы Меладзе проживает в Италии, там у него есть вилла. Про данным агентства «ФАН», Константин перевез поближе к себе Сумм с наследниками. Правда, источник не уточняет, снял ли продюсер для Яны отдельное жилье или они живут вместе.

Развелись супруги, напомним, в 2013 году. А до этого прожили 19 лет.

Смотрите также