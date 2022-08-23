Бренды отвернулись, друзья бросили: Белла Хадид чуть не поплатилась карьерой из-за поддержки Палестины

В современном западном мире, чтобы от звезды отвернулись бренды и даже близкие друзья, можно поддерживать не только Россию. У супермодели Беллы Хадид случилась такая история с родиной ее отца – Палестиной.
В новом интервью 25-летняя красотка рассказала, как она поддержала свою страну в многолетнем конфликте с Израилем и опала в немилость у многих людей.
«Было так много брендов, которые перестали работать со мной. Многие друзья также отвернулись от меня», - цитирует модель издание Daily Mail.
«У меня были друзья, которые меня полностью бросили, как и даже друзья, с которыми я ужинала по пятницам в течение семи лет, теперь просто не пускают меня в свой дом».
«У меня нет страха, когда дело доходит до этого. Я действительно верю – случится то, что должно случиться, и то, что произойдет, важнее меня. Если я потеряю каждую работу, то причина, по которой я вообще работал, заключалась в том, чтобы добраться до этой точки».
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Напомним, Белла, как и ее сестра ДжиДжи, является дочерью голландской супермодели и звезды реалити-шоу Иоланды ван ден Херик и палестинского застройщика Мохамеда Хадида. В прошлом она критиковала Израиль из-за конфликта с Палестиной, открыто рассказывая в социальных сетях о кризисе между этими двумя странами.