Бренды отвернулись, друзья бросили: Белла Хадид чуть не поплатилась карьерой из-за поддержки Палестины

В современном западном мире, чтобы от звезды отвернулись бренды и даже близкие друзья, можно поддерживать не только Россию. У супермодели Беллы Хадид случилась такая история с родиной ее отца – Палестиной.

В новом интервью 25-летняя красотка рассказала, как она поддержала свою страну в многолетнем конфликте с Израилем и опала в немилость у многих людей.