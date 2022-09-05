Брендана Фрейзера довели до слез на премьере фильма «Кит» в Венеции

Голливудский актер Брендан Фрейзер и его герой в фильме «Кит», несомненно, останутся одним из самых ярких впечатлений для зрителей и участников 79-го по счету Венецианского кинофестиваля. Работа в фильме режиссера Даррена Аронофски оказалась для Брендана настолько удачной, что его уже называют одним из главных претендентов на «Оскар» за лучшую мужскую роль.
Как часто бывает, успех фильма можно определить по зрительской реакции после показа. И зрители в этот раз были единогласны: аплодисменты, посвященные Фрейзеру, не стихали целых шесть минут.
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53-летний актер, расстроганный вниманием и любовью зала, не выдержал и заплакал у всех на глазах.
В психологической драме «Кит» Брендан Фрейзер играет одинокого мужчину по имени Чарли, страдающего ожирением. Он преподает в онлайн-колледже и во время встречи со студентами говорит, что у его компьютера не работает камера — так ребята не увидят, насколько ужасно он выглядит.
Брендан Фрейзер. Кадр из фильма «Кит»
На самом деле Чарли не совсем одинок — у него есть 17-летняя дочь, с матерью которой он расстался много лет назад. Но девушка до сих пор не может простить отцу то, ради чего он бросил свою семью.