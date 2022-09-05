Брендана Фрейзера довели до слез на премьере фильма «Кит» в Венеции

Голливудский актер Брендан Фрейзер и его герой в фильме «Кит», несомненно, останутся одним из самых ярких впечатлений для зрителей и участников 79-го по счету Венецианского кинофестиваля. Работа в фильме режиссера Даррена Аронофски оказалась для Брендана настолько удачной, что его уже называют одним из главных претендентов на «Оскар» за лучшую мужскую роль.

Как часто бывает, успех фильма можно определить по зрительской реакции после показа. И зрители в этот раз были единогласны: аплодисменты, посвященные Фрейзеру, не стихали целых шесть минут.

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