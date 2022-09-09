Брэд Питт вышел на красную дорожку Венецианского фестиваля в кедах

Брэд Питт в минувший четверг удивил гостей кинофестиваля в Венеции своим необычным модным образом. Одетый в «псевдосмокинг» и кеды Adidas, один из главных голливудских красавцев вышел на красную ковровую дорожку в компании кубинской актрисы Аны де Армас — бывшей девушки Бена Аффлека.

Вместе они представили зрителю байопик «Блондинка», где Ана сыграла роль Мэрилин Монро, а Питт выступил в качестве продюсера.

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