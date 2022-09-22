Брэд Питт признался, кого он считает самыми красивыми мужчинами на свете

Журнал Vogue спросил у голливудского актера Брэда Питта, кого он считает самыми красивыми мужчинами. Ответ 58-летней кинозвезды был опубликован в формате видео в социальной сети.

«Вы знаете, в актерском мире, потому что это моя повседневная работа, я сразу же обращаюсь к Полу Ньюману. Потому что он старел так изящно. И, судя по всему, он был действительно особенным, щедрым, теплым и открытым человеком», — сказал Брэд.

Пол Ньюман — это актер, который жил в 1925–2008 годах, его называют одним из столпов Голливуда. Кроме актерской и режиссерской деятельности, он прославился как автогонщик и меценат. Восемь раз выдвигался на «Оскар» за лучшую мужскую роль и один раз выиграл.