Брэд Питт признался, кого он считает самыми красивыми мужчинами на свете

Журнал Vogue спросил у голливудского актера Брэда Питта, кого он считает самыми красивыми мужчинами. Ответ 58-летней кинозвезды был опубликован в формате видео в социальной сети.
«Вы знаете, в актерском мире, потому что это моя повседневная работа, я сразу же обращаюсь к Полу Ньюману. Потому что он старел так изящно. И, судя по всему, он был действительно особенным, щедрым, теплым и открытым человеком», — сказал Брэд.
Пол Ньюман — это актер, который жил в 1925–2008 годах, его называют одним из столпов Голливуда. Кроме актерской и режиссерской деятельности, он прославился как автогонщик и меценат. Восемь раз выдвигался на «Оскар» за лучшую мужскую роль и один раз выиграл.
Пол Ньюман в фильме 1967 года и Джордж Клуни в 2022 году. Фото: Global Look Press
Но Питт назвал и самого красивого мужчину из ныне живущих.
«Если я собираюсь назвать кого-то из современных, то я должен назвать эту сволочь Джорджа Клуни. Потому что, почему бы и нет? — говорит актер на видео. — Потому что обычно я всегда вывожу его из себя, а он всегда выводит меня. И на этот раз я пойду другим путем, но только на этот раз».
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Напомним, оба актера являются звездами франшизы «Одиннадцать друзей Оушена». И недавно прошла информация, что они готовы сняться в еще одной части данной серии фильмов.