Брэд Питт отреагировал на новый иск Анджелины Джоли: «Взял ответственность за то, что сделал»

Экс-пара Брэда Питта и Анджелины Джоли никак не угомонится. Артисты пережили длительный и скандальный бракоразводный процесс, а сейчас спорят из-за их общей винодельни «Шато Мираваль», часть которой «Лара Крофт» по-тихому продала.

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Брэд Питт утверждает: между ними была договоренность, что экс-жена не может продать свою часть, не уведомив его в этом. И подал в суд на Джоли.

Актриса не осталась в долгу и тоже пошла в суд, обвинив мужа в домашнем насилии. Якобы в 2016 году он ударил одного ребенка по лицу, пытался придушить другого, а ее тряс и бросал о стену.

Брэд Питт опроверг обвинения в домашнем насилии. «История продолжает развиваться каждый раз, когда она рассказывает ее с новыми необоснованными утверждениями. Брэд взял на себя ответственность за то, что он сделал, но не будет за то, чего он не делал. Эти новые обвинения совершенно не соответствуют действительности», — процитировал представителя артиста CNN.