«Браво! И еще раз браво!»: Будина похвалила SHAMANа за отказ участвовать в «Евровидении»

Ранее SHAMAN заявил: «Евровидение»? А что это? Зачем нам конкурс с европейским видением музыки? Я русский артист и с большой гордостью выступаю в своей стране».

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Добавим, что в этом году Россию лишили права участвовать в «Евровидении». Перспективы на следующий год также пока весьма туманны.