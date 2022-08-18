«Браво! И еще раз браво!»: Будина похвалила SHAMANа за отказ участвовать в «Евровидении»

По словам актрисы, она давно выступает против «этой дряни».
Ольга Будина

Ольга Будина. Фото: Global Look Press

Актриса Ольга Будина в «Телеграм» поблагодарила музыканта SHAMANа, который не захотел в будущем участвовать в отборе на музыкальный песенный конкурс «Евровидение».

«Браво! И еще раз браво! Как давно я выступаю за отказ от этой дряни и счастлива видеть настоящих артистов!».

Ранее SHAMAN заявил: «Евровидение»? А что это? Зачем нам конкурс с европейским видением музыки? Я русский артист и с большой гордостью выступаю в своей стране».

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Добавим, что в этом году Россию лишили права участвовать в «Евровидении». Перспективы на следующий год также пока весьма туманны.

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