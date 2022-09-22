«Браво!»: гроб с Сергеем Пускепалисом вынесли из театра под слезы и плач поклонников

В четверг, 22 сентября, в Ярославле проходит прощание с Сергеем Пускепалисом. Проводить артиста в последний путь пришли сотни его поклонников.

Основные мероприятия прошли в Волковском театре. Только что оттуда вынесли гроб с артистом. Колонну возглавляет актер Андрей Мерзликин.

Люди идут за гробом с Пускепалисом. Колонна тянется по Первомайской улице Ярославля, поклонники аплодируют, кричат: «Браво!». Кто-то не может сдержать слез.

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Колонна идет до Казанского монастыря, там будет отпевание.