«Браво!»: гроб с Сергеем Пускепалисом вынесли из театра под слезы и плач поклонников

В четверг, 22 сентября, в Ярославле проходит прощание с Сергеем Пускепалисом. Проводить артиста в последний путь пришли сотни его поклонников.
Основные мероприятия прошли в Волковском театре. Только что оттуда вынесли гроб с артистом. Колонну возглавляет актер Андрей Мерзликин.
Люди идут за гробом с Пускепалисом. Колонна тянется по Первомайской улице Ярославля, поклонники аплодируют, кричат: «Браво!». Кто-то не может сдержать слез.
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Колонна идет до Казанского монастыря, там будет отпевание.