«Бравирую на тему развода»: Терешина сверкнула гром-бедрами в смелом белье

43-летняя Татьяна Терешина частенько привлекает внимание к своей персоне с помощью провокационных фото и видео. В новом ролике певица позировала в черном боди со стрингами.
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Экс-солистка Hi-Fi распустила волосы, встала на колени и соблазнительно прогнулась.
«Бравирую на тему развода. Подпишите остроумно. Про развод, одиночество и так далее. Жду ваших самых острых комментов», — обратилась Татьяна к поклонникам.
Пользователи активно отреагировали.
«Какая кошечка»; «Мощные булочки»; «Не хочется острить вообще, хочется восхищаться вашими шикарными формами»; «Ни грамма целлюлита, класс»; «Ищу приключения на пятую точку», — написали они.