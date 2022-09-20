«Бравирую на тему развода»: Терешина сверкнула гром-бедрами в смелом белье

Экс-солистка Hi-Fi поделилась провокационным видео.
Татьяна Терешина. Фото: Global Look Press

Татьяна Терешина. Фото: Global Look Press

43-летняя Татьяна Терешина частенько привлекает внимание к своей персоне с помощью провокационных фото и видео. В новом ролике певица позировала в черном боди со стрингами. 

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Экс-солистка Hi-Fi распустила волосы, встала на колени и соблазнительно прогнулась.

«Бравирую на тему развода. Подпишите остроумно. Про развод, одиночество и так далее. Жду ваших самых острых комментов», — обратилась Татьяна к поклонникам.

Пользователи активно отреагировали.

«Какая кошечка»; «Мощные булочки»; «Не хочется острить вообще, хочется восхищаться вашими шикарными формами»; «Ни грамма целлюлита, класс»; «Ищу приключения на пятую точку», — написали они.

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