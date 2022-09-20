«Бравирую на тему развода»: Терешина сверкнула гром-бедрами в смелом белье

43-летняя Татьяна Терешина частенько привлекает внимание к своей персоне с помощью провокационных фото и видео. В новом ролике певица позировала в черном боди со стрингами.

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Экс-солистка Hi-Fi распустила волосы, встала на колени и соблазнительно прогнулась.