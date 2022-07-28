Братья Запашные привели к раненым в госпиталь обезьянку

Известные артисты цирка Аскольд и Эдгард Запашные посетили раненых солдат, находящихся на лечении и реабилитации в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко. Известно, что положительные эмоции от встреч с любимыми артистами очень позитивно воздействуют на состояние здоровья пациентов.
«Когда ты едешь к людям, которые получили серьезные ранения, ты ожидаешь увидеть грустных людей. А здесь люди на позитиве, люди, которые держатся и в один голос говорят, что есть только живые и мертвые, между ними нет людей, которые должны впадать в депрессию.
Это очень радует. Ты понимаешь, что рубежи нашей страны охраняются достойными мужами, настоящими мужчинами, которые знают свое дело», — сказал Аскольд Запашный в интервью.
Братья Запашные пообщались с ранеными в двух палатах, вручили им подарки, а еще в интересной встрече участвовала обезьянка по кличке Гермес — она развлекала и веселила бойцов.
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«Мы считаем своим долгом заниматься благотворительностью. Большой Московский цирк, как и другие представители искусства, обязан оказывать посильную помощь, потому что искусство служит народу, в первую очередь своей стране.
Мы оказываем помощь и материальную, и моральную, приглашаем людей на наши представления, помогаем людям, которые находятся сейчас в Донбассе, поддерживаем цирки в Луганске и Донецке», — приводит слова художественного руководителя Большого Московского цирка Аскольда Запашного издание РИА ФАН.