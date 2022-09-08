Братья подросли: принцесса Шарлотта в клетчатом платье отправилась в школу с принцами Луи и Джорджем

Британская королевская семья всегда находится под прицелом камер. Кейт Миддлтон является женой принца Уильяма. Их считают одной из самых гармоничных пар в Великобритании. Пара регулярно вместе появляется на публике. Они исполняют свои королевские обязанности. Кэтрин также воспитывает троих детей.
Герцог и герцогиня Кембриджские много внимания уделяют наследникам. Принцу Джорджу девять лет, принцессе Шарлотте - семь, а младшему принцу Луи исполнилось четыре годика. Однако они рано пошли в школу. Супруги с малых лет водят наследников в подготовительный класс. А в этом году они также сменили школу.
Накануне Миддлтон и принц Уильям появились в частной школе Лэмбрук в Беркшире. Герцогиня для такого случая выбрала струящееся кофейное платье в горох и туфли-лодочки. Она вела за руки сыновей, которые были в шортах-бермудах и рубашках. А вот принц Уильям держал за руку принцессу Шарлотту, которая была в голубом платье в клетку и босоножках.
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Младший сын пары прославился этим летом, когда посетил парад в честь юбилея правления королевы Елизаветы II. Принц Луи кривлялся, спорил с мамой и всячески привлекал к себе внимание. А вот его брат и сестра ведут себя на публике более сдержанно, хотя иногда и принцесса Шарлотта показывает свой характер. На этот раз дети волновались, особенно принц Джордж.
Обучение троих детей в школе Лэмбрук обойдется Кейт и Уильяму в 50 тысяч фунтов стерлингов (это около 3,5 миллиона рублей) за год.
Напомним, что королева Елизавета II находится в Шотландии под присмотром врачей. 8 сентября к ней отправился внук принц Уильям и сын принц Чарльз, так как медики обеспокоены состоянием королевы.