Братья подросли: принцесса Шарлотта в клетчатом платье отправилась в школу с принцами Луи и Джорджем

Накануне Миддлтон и принц Уильям появились в частной школе Лэмбрук в Беркшире. Герцогиня для такого случая выбрала струящееся кофейное платье в горох и туфли-лодочки. Она вела за руки сыновей, которые были в шортах-бермудах и рубашках. А вот принц Уильям держал за руку принцессу Шарлотту, которая была в голубом платье в клетку и босоножках.

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