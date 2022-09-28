Брату Моисеева «забыли» сообщить об инсульте и смерти артиста: появились подозрения

Брат Бориса Моисеева — Маркс Толкач — до сих пор не может отойти не только об известии об умершем родственнике, но и от того, как он узнал о трагедии.

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Ни о состоянии здоровья Бориса, ни о его смерти арт-директор Моисеева Сергей Горох ему не сообщил. Все он узнал от журналистов.

И даже после его скандального заявления в СМИ несколько лет назад о том, что Горох намеренно прячет от него брата, Моисеев с ним не связывался ни разу. Не слышал ничего об этом? Не хотел говорить? Не давали? Увы, но на эти вопросы артист уже не ответит.

«Не только я, но и мои родственники так и не смогли связаться с Борисом», — сказал КП Маркс Толкач.

Он считает, что арт-директор брата якобы довел его до смерти. По словам Толкача, Моисееву тот позволял алкоголь и сигареты, хотя лучше других знал о его состоянии здоровья. Напомним, Моисеев умер в 68 лет 27 сентября после третьего инсульта.