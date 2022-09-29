Брат о смерти Моисеева: «Не исключаю, что Боря умер еще две недели назад»

Борис Моисеев ни разу не был женат и не имел детей. После смерти у певца остался всего один близкий родственник — старший брат Маркс Толкач.
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Мужчина, который много лет живет в Канаде, признался, что узнал о смерти знаменитого брата от журналистов, которые в день трагедии позвонили ему около ста раз.
«Смерть моего младшего брата — самая большая трагедия в моей жизни. Никогда не мог подумать, что он уйдет из жизни раньше меня. Я очень его любил», — поделился Толкач с PROZVEZD.
По словам Маркса, директор Моисеева Сергей Горох ему так и не позвонил. Более того, все последние годы он не отвечал на звонки и не информировал его о состоянии здоровья брата.
«Я понятия не имею, как все произошло. Я думаю, что Горох его изолировал от общества. Не исключаю также, что Боря умер еще неделю или даже две недели назад», — подытожил Толкач.