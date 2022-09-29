Брат о смерти Моисеева: «Не исключаю, что Боря умер еще две недели назад»

Борис Моисеев ни разу не был женат и не имел детей. После смерти у певца остался всего один близкий родственник — старший брат Маркс Толкач.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Мужчина, который много лет живет в Канаде, признался, что узнал о смерти знаменитого брата от журналистов, которые в день трагедии позвонили ему около ста раз.