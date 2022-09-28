Брат Моисеева: «Горох мог прятать Борю в подвале»

Брат Бориса Моисеева — Маркс Толкач — не верит, что певец скончался естественным путем. Мужчина подозревает, что друг и директор артиста Сергей Горох намеренно его подвел к трагическому финалу.

«Он мог его скрывать ото всех где угодно — в каком-нибудь подвале, погребе или в каком-нибудь доме на даче. Наверняка Боря умер не в своей московской квартире. Это мое мнение, но точно утверждать я ничего не могу», — сказал Толкач сайту Prozvezd.

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Толкач также утверждает, что Моисеев могу умереть две недели назад. И якобы Горох перевез его тело, «как будто так и было».