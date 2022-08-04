Брат Анатолия Чубайса разводится с женой

Брат экономиста Анатолия Чубайса Игорь разводится со своей женой. Исковое заявление от супруги поступило в Щербинский районный суд столицы еще в марте. Ближайшее заседание пройдет в сентябре.

Как отметили в пресс-службе суда, Игорь Чубайс и его жена будут делить земельный участок, жилой дом и квартиру в Москве. Кроме того, у них есть средства на счетах. Они также подлежат дележке.

Напомним, что Игорь Чубайс - известный философ, историк и социолог, доктор философских наук, писатель. С родным братом у него крайне напряженные отношения, сообщает «СтарХит».

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Добавим, что сам Анатолий Чубайс находится в клинике. У него парализована часть лица, плохо двигаются руки и ноги, не закрывается глаз.