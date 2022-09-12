«Брак тонкий, как кружево»: Рудковская - честно о супружестве с Плющенко в 13-ю годовщину свадьбы

Яна Рудковская - многодетная мама. У нее есть старшие сыновья: Андрей (пасынок) и Николай от бизнесмена Виктора Батурина, а также Саша и Арсений от фигуриста Евгения Плющенко.
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В замужестве с олимпийским чемпионом Яна Рудковская отметила уже 13-ю годовщину свадьбы. К тому же, еще пять лет назад пара также обвенчалась. Отмечая такое важное для их семьи событие, музыкальный продюсер выдала правду о супружестве с фигуристом, дав понять, что они с мужем бережно относятся к их союзу.
«Сегодня тринадцать лет со дня нашей свадьбы и пять лет с момента нашего венчания. Сегодня мы отмечаем с Женей Кружевную свадьбу - это тринадцатилетие жизни в браке.
Символ кружевной свадьбы – кружево, которое говорит о том, что 13-м году супружеской жизни необходимо особенно ценить брак, потому что он такой же тонкий, как и кружево. А еще эту годовщину называют лавандовой, как цвет моего уже легендарного свадебного кутюрного платья», - уточнила Рудковская.
Яна Рудковская в свадебном лавандовом платье с Евгением Плющенко. Фото: соцсети героя публикации