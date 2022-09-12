«Брак тонкий, как кружево»: Рудковская - честно о супружестве с Плющенко в 13-ю годовщину свадьбы

Яна Рудковская - многодетная мама. У нее есть старшие сыновья: Андрей (пасынок) и Николай от бизнесмена Виктора Батурина, а также Саша и Арсений от фигуриста Евгения Плющенко.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»

В замужестве с олимпийским чемпионом Яна Рудковская отметила уже 13-ю годовщину свадьбы. К тому же, еще пять лет назад пара также обвенчалась. Отмечая такое важное для их семьи событие, музыкальный продюсер выдала правду о супружестве с фигуристом, дав понять, что они с мужем бережно относятся к их союзу.