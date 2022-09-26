Божена Рынска пожаловалась на то, что ее водитель не хочет «косить» от армии

Журналистка и блогер Божена Рынска рассказала своим подписчиком о том, как лично столкнулась с отношением россиян к частичной мобилизации, которую объявил на днях президент страны Владимир Путин.
Последняя жена покойного медиамагната Игоря Малашенко решила в очередной раз вызвать шофера - единственного, которому доверяет возить важные документы и себя вместе с дочкой Женей. Но он объяснил, что не сможет помочь, потому как получил повестку.
«И в голосе никакого ужаса и расстройства. Я начинаю кричать, что нельзя идти, спрашиваю, расписывался он или нет, объясняю, как действовать», - вспоминает светская львица.
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Но водитель сказал, что он не мальчик и бегать от мобилизации не собирается. Рынска рассказала ему о том, против каких хорошо обученных «шкафов» ему придется сражаться в Украине.
«Мы тоже не лыком шиты», - ответил тот.
По словам журналистки, этот мужчина - молодой, у него есть маленькая дочка. И он хорошо зарабатывает, работая водителем на своем «Мерседесе», а потому едет в Украину вовсе не ради денег.
Напомним, ранее стало известно, что Божена Рынска намерена отказаться от российского гражданства и оставить себе лишь паспорт Израиля. В настоящее время она занята бюрократическими вопросами, в связи с чем успела устроить скандал в одном из столичных МФЦ и довести до слез его сотрудницу.