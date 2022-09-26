Божена Рынска пожаловалась на то, что ее водитель не хочет «косить» от армии

Журналистка и блогер Божена Рынска рассказала своим подписчиком о том, как лично столкнулась с отношением россиян к частичной мобилизации, которую объявил на днях президент страны Владимир Путин.

Последняя жена покойного медиамагната Игоря Малашенко решила в очередной раз вызвать шофера - единственного, которому доверяет возить важные документы и себя вместе с дочкой Женей. Но он объяснил, что не сможет помочь, потому как получил повестку.

«И в голосе никакого ужаса и расстройства. Я начинаю кричать, что нельзя идти, спрашиваю, расписывался он или нет, объясняю, как действовать», - вспоминает светская львица.

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